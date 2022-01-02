Reeskont ve avans faiz oranları 1 puan aşağı çekildi
Merkez Bankası reeskont ve avans işlemleriyle ilgili faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni reeskont faiz oranını içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 02 Ocak 2022 09:00
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 14, 75'e indirildi.
Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da aynı şekilde 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edildi.
Reeskont faiz oranı, ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak Merkez Bankası tarafından bir para politikası aracı olarak belirleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız