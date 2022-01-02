Doktorlar şaşkın: Aynı anda hem grip hem de korona tespit edildi

Bilim dünyasını şaşırtan ve endişelendiren bir gelişme İsrail'de yaşandı. İsrail'de görevli bilim insanları ve doktorlar çok nadiren görülen grip/corona vakasının ülkede hamile bir kadında tespit edildiğini açıkladı.

Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'ne giden hamile kadının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan yetkililer aynı anda grip (influenza) hastalığına da yakalandığını tespit etti. Bilim insanları iki hastalığa aynı anda yakalanmanın hastalığın gidişatını nasıl etkileyeceğini takip ederken doktorlar İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

Profesör Arnon Vizhnitser, "Hastaneye gelir gelmez grip ve corona virüsü testi yapıldı ve ikisi de pozitif çıktı. Hatta daha sonra tekrar kontrol ettik. Her iki hastalık da aynı. İkisi de virüs ve ikisi de üst solunum yoluna saldırdığı için nefes almada zorluk yaratıyor" dedi.

Vizhnitser, ülkede grip olan hamile hasta sayısında giderek bir artış yaşandığına da dikkat çekti.