Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 02 Ocak 2022 09:20
2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız