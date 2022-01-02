Doktorları tehdit ettiği iddia edilen diş hekimine 7,5 yıl hapis istemi

İstanbul'da yaşayan diş hekimi Cennet Taşdemir, annesi Hatice Timurkaan 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Cennet Taşdemir, annesinin ölümünde hastane ve doktorların ihmali olduğunu öne sürmesinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ancak, bu süreçte Kahramanmaraş Tabip Odası sosyal medyada herkese açık olan grupta, Cennet Taşdemir'in olayla ilgili; "İnanın ben sülalemdeki bazı kişileri zor tuttum. Ama keşke tutmasaydım. Bazen dayak hızlı çözüm olabiliyor" paylaşımı yaparak hekimleri hedef gösterdiğini ve kendisinin şiddet göstereceğini açıkça beyan ettiğini öne sürerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan incelemede, suç duyurusunda belirtilen paylaşımın yapıldığı tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cennet Taşdemir'in aynı grupta Fatih Fındık isimli bir kişinin yaptığı "Hastanelerde dayak atmaya devam. Çoğu çok karaktersiz" paylaşımını da beğendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cennet Taşdemir, suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı paylaşımın Kahramanmaraş Tabip Odası'nın iddia ettiği şekilde olmadığını söyledi. Taşdemir'in paylaşımını beğendiği Fatih Fındık ise yorumu ani bir kızgınlıkla yaptığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma sonunda diş hekimi Cennet Taşdemir ve Fatih Fındık hakkında; 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için düzenlenen iddianame Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, kamu davası açıldı.

'HEKİM UNVANINI KULLANAN BİR KİŞİNİN HEDEF GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, Cennet Taşdemir'in hekimlik temel ilkelerini çiğnediğini, bu nedenle hakkında idari soruşturma başlatılması için de Taşdemir'i Türk Diş Hekimleri Birliği'ne şikayet ettiklerini söyledi. Taşdemir hakkında Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de idari yönden ceza verilmesi için başvurduklarını dile getiren Tiyekli, şöyle devam etti:

"Bu ülkede sağlık sisteminin en büyük yükünü çekenler hekimlerdir ve yaptıkları işler nedeniyle de övgüyü hak etmektedirler. Ama maalesef bilinçsiz, art niyetli insanlar, hekimleri hedef göstermekte, onların öldürülmesini, şiddet görmesini teşvik etmektedir. Bu olayda maalesef hekim unvanını kullanan diş hekimi Cennet Taşdemir, hekimleri aleni olarak tehdit etmekte ve onlara şiddet uygulanmasını istemektedir. Bu, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Hekim unvanını kullanan bir kişinin meslektaşlarını hedef göstermesi, onlara şiddet gösterilmesini teşvik etmesi bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bizim kaygılarımızı savcılık makamı da kabul etmiştir. Bu olayla ilgili 2 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Ama bu kişinin mesleki olarak da sorgulanması gerekir. Biz, bu konuda Türk Diş Hekimleri Birliği'ni göreve davet ediyoruz. Resmi olarak kendilerine de başvuruyu yaptık. Bu kişiye idari yönden de ceza verilmesi için gereği ne ise onun yapılmasını istiyoruz. Bu olaylar başka türlü önlenemez. Hekim unvanını kullansa da bir kişinin şiddeti övmesi, şiddetin yanında yer alması kabul edilmez bir durumdur. Biz, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."