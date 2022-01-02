Özhaseki 'Türkiye'nin ekonomisi salgında yüzde 1,8 büyüdü'

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
TCDD'den zam açıklaması
TCDD'den zam açıklaması
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özhaseki 'Türkiye'nin ekonomisi salgında yüzde 1,8 büyüdü'

AK Parti'li Özhaseki 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:"Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1,8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 15:05
Yazdır
Özhaseki 'Türkiye'nin ekonomisi salgında yüzde 1,8 büyüdü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü belirterek, "Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık." dedi.

Özhaseki, kentteki restoranda düzenlenen 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022 yılının Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgınının, tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirleri, çalışma koşulları ve tüketim alışkanlıkları gibi birçok alanda para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Özhaseki, Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 gölgesinde sergilediği büyüme performansıyla dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme oranına değinen Özhaseki, "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1,8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ise birtakım ilkleri de gördük. Kasım ayında ABD'de enflasyonun tarihinde ilk defa yüzde 6,8'e, Avrupa ülkelerinde ise yüzde 5 ortalamaya doğru yükseldiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Çok şükür bizde raflar boş kalmadı"

Özhaseki, Kovid-19 salgınında birçok Avrupa ülkesinde olumsuz görüntülerin yaşandığına dikkati çekti.

"Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi sonucu ABD ve Avrupa'da birçok markette raflar bomboş kaldı." diyen Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı. Çok şükür, bizde raflar boş kalmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyrukları oluşturdu. Dünyada birçok ülkede başta gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde tedarik sıkıntıları halen devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkardığı bir önemli sonuç ise AB ülkelerinde birbirlerine olan ciddi bir güven bunalımının ortaya çıkması oldu. AB ülkeleri, pandemi sürecinde birbirlerinin mallarına hatta maskelerine el koydu. Genel anlamda Batı'daki mozaiğin zor zamanlarda nasıl bir ruh hali taşıdığını bir kez daha gördük."

Özhaseki, Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı şekilde yönettiğini, ihracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldiğini, 2021 yılı cari işlemler açığının 12 milyar dolar gerilediğini ve istihdam artışının pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktığını dile getirdi.

- "13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor"

AK Parti iktidarında birçok alanda üstün hizmetleri Türkiye ile buluşturarak dünyayla yarışır seviyelere yükselttiklerinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemize yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. Sadece son bir yılda yapılan hizmetleri anlatacak olsak burada zaman yetmez. Birkaç genel örnek verecek olursak 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50 artış ile 4 bin 250 lira oldu. 17 şehir hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Ovit Tüneli'ni, yine asrın projesi Marmaray'ı AK Parti olarak ülkemize kazandırdık. Şehirlerimizi otoyolları ve demir yoları ile donattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Türkiye'de 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 28 bin 473 kilometreye ulaştırdık. Bölgenin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Türk Akımı Projesi'ni tamamladık. Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik."

Özhaseki, TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettiklerini ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydederek, "Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Yeni Türkiye'nin otomobili fabrikasının temelini attık. Yerli otomobilimizi 2023 yılında yollarda göreceğiz. Bugün artık Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli İHA, TİHA ve SİHA'larımızla daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

- "Son 19 yılda ise yatırım miktarı 45 milyara ulaştı"

KAPAT [X]

Kayseri'de şehir hastanesi ve raylı sistem gibi önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve bu yatırımların devam edeceğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 17 belediyemiz yatırım yapıyor. Toplamda bütün belediyelerimizin bu yıl itibarıyla Kayseri'ye yapacakları yatırım 1,7 milyar lira, kamu eliyle yapılan 6,7. Kayseri'ye önümüzdeki yıl 8,4 milyar liralık yatırım gelmiş oluyor. 2021 yılında Kayseri'mize 6 milyar 733 milyon 220 bin lira değerinde yatırım getirdik. Son 19 yılda ise yatırım miktarı 45 milyara ulaştı. 2021 yılında gerçekleşen ihracat rakamı 3,2 milyar dolar, ithalat rakamı ise 1,5 milyar dolardır. Yani Kayseri'mizde ihracat, ithalatın iki katından fazla gerçekleşmiştir. Yine 4. OSB kurma çalışmalarına sanayicilerimizden büyük bir talep var. 870 arkadaşımızın da dilekçesi var."

Programa AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Özhaseki, programın ardından Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yönetimini Sümer Amatör Evi'nde ziyaret etti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yükünü hafifleteceğiz
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yükünü hafifleteceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?' sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?' sorusuna yanıt
Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdık
Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdık
Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan İl Başkanı istifa etti
Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan İl Başkanı istifa etti

Bu Habere Tepkiniz

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kafeden çıkıp otomobile binmeye çalışan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mühendis ve vale hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayımları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı... Omicron varyantı nedeniyle yayılım çok daha hızlandı... Türkiye'de vakalar için 2 tarih verildi... O tarihe kadar vaka sayıları 50 bini aşarsa korona yasakları geri gelecek. İşte ayrıntılar...