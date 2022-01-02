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Erzurum'un meşhur 50 ürünü için patent başvurusu yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), 2021 yılı içinde, kentin 50 farklı ürünü için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 16:09
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Erzurum'un meşhur 50 ürünü için patent başvurusu yapıldı

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada, kentin 18 coğrafi işaretli ürününe geçen yıl 50 ürün daha eklediklerini, Erzurum mutfağının ve yemek kültürünün, geçmişten bugüne kentte yaşamış kadim medeniyetlerin ortak kültürü ve geleneğinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Oral, "Mutfak ve yemek kültürümüz evrensel bir değerdir. Geçmişin bizlere emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi, coğrafi işaretle koruma altına alarak en özgün halleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz" dedi.???????

Türkiye'de, 2021'de coğrafi işaret tescilli başvurusu yapan borsaların başında Erzurum'un geldiğini ifade eden Oral, şöyle devam etti:

"Erzurum'un, değerlerine ve sahip çıkma kültürüne giden yolda yaptığı çalışmalarla ilimize ait 18 coğrafi işaretli ürünün 10'u, Erzurum Ticaret Borsası tarafından koruma altına alındı. Bunun haricinde ise 2021 yılı içerisinde 50 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptık ve bu başvurulardan Erzurum demir tatlısı, Erzurum aşmalı yahni, Erzurum çortutu pancarının tescil belgesi alınmış, Erzurum sucuğu, Erzurum dut çullaması, Erzurum yumurta pilavı, ilandadır. Erzurum ayran aşı çorbası, Erzurum kesme aşı çorbası, Erzurum aşotu, Erzurum gliko, Erzurum tel helvası, Erzurum hasıtasının ise ilan metni hazırlanmış olup Türk Patent Enstitüsünde yayınlanmayı beklemektedir."

Oral, geleneksel ürünlerin coğrafi işaretle taçlandırılması noktasında yapılan faaliyetlerde tek amaçlarının, Erzurum'un ismiyle özdeşleşen ürünleri tescil altına almak olduğunu dile getirdi.

Bu çalışmalara destek verenlerin tek gayesinin Erzurum'un ortak paydasında buluşmak olduğunu vurgulayan Oral, "Erzurum ve ülke mutfaklarında ayrıcalıklı bir yeri olan Erzurum su böreği için de Avrupa Birliğine (AB) tescil başvurusunda bulunduk." dedi.

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