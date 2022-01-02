Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi bulundu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaybolan kişi ölü bulundu.
Evinden dün öğle saatlerinde ava gitmek üzere ayrılan Halil İbrahim Doğruk'dan (51) haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halil İbrahim Doğruk'a ait otomobili, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Numanoluk Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu.
Evli ve 2 çocuk babası Halil İbrahim Doğruk'un bulunması için jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, İHH, ANDA ve Büyük Ayı arama ekiplerinin yanı sıra AKUT Arama Kurtarma Derneğine ait termal görüş özellikli insansız hava aracı ile çalışma yürüttü.
Arama çalışmaları sonunda Halil İbrahim Doğruk'un cesedi, Numanoluk Mahallesi Avlak mevkisinde bulundu.
Doğruk'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız