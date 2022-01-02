Elazığ'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken, çok sayıda ekip sevk edildi.Elazığ'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 18:24
Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu'nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait
çok sayıda ekip sevk edildi.
Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği bildirildi.