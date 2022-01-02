MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 17:47
MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kainatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız