27 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 20:28
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde denetimler aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 27 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. U.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız