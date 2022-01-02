Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

23 Aralık'ta Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Fuat Oktay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.