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3 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan, Van ve Ordu'da eğitime ara verildi. Erzincan'da tatil kararını Vali Mehmet Makas duyururken, Ordu'da iki Van'da ise 3 ilçede okullar tatil edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 07:55
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3 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi

ERZİNCAN

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

ORDU

Mesudiye ve Akkuş'ta okullar tatil edildi

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti" denildi.

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