Milli İrade Platformu'ndan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki

Platformdan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş dönemindeki Kur'an-ı Kerim eğitimine yönelik sözlerine karşılık, platformun destekçisi 300'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun bir basın açıklamasına imza attığı belirtildi.

İnsanlığın bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemesine etki eden çağdaş ilimlerle birlikte çocukların ahlaki gelişimine katkı sağlayacak, vatanına, milletine, devletine bağlı, insani değerler taşıyan bireyler olmasına yardımcı olacak değerleri de öğrenmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 'Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' hadisini hayatlarına tatbik etmek isteyen aziz milletimiz, 'Ağaç yaşken eğilir.' düsturuyla güzel ahlakı ve dinimizin temel vecibelerini, çocuklarının öğrenmesini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara büyük bir teveccüh göstermektedir.

Her fırsatta dinimize, manevi değerlerimize özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza saldıran ve yıpratmaya çalışan, yalan yanlış bilgilerle milletimizin faydasına olan hizmetleri karalama girişiminde bulunan, ortaçağ zihniyetine sahip, siyaset iddiasında bulunanlar bir kez daha harekete geçmiştir. Aziz milletimizin gözünün içine baka baka bir de helalleşme isteyerek, değerlerimize hakaret ederek, milletin kendilerine teveccüh edeceğini düşünmektedirler.

21.yüzyıl Türkiyesinde aziz milletimiz size itibar etmeyecek ve hakkını helal etmeyecektir. Siyasi malzeme yapılmaya çalışılan konu evlatlarımızın geleceğidir. Ülkemizin geleceği için atılan her türlü olumlu adımın karşısında duran bu çağ dışı zihniyeti kınıyor, yapılan ithamları sahibine geri iade ediyoruz."