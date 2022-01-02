Ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da bugün yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafikte de aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır Mozaret geçidi ile Ardahan-Posof yolu Ulgar dağı mevkiinde görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü belirtilirken, sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli seyretmeleri vurgulandı.

Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.