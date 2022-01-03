İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınan Sevtap Ayman'ın görümcesi kırmızı listede

Vatandaşın kimlik bilgilerinin yer aldığı İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınan S.A.'nın PKK ile derin bağları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kendi bizzat Irak'ın kuzeyindeki kamplara gidip gelen S.A.'nın görümcesi Kadriye K.S'nin ismi örgütün sözde elebaşları arasında ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre CHP tarafından ise alınan S.A.'nın görümcesi K.S. 1993 yılında terör örgütü PKK'ya katıldı. Mizgin kod adlı terörist Sayın çok sayıda saldırıya dahil oldu.

Örgüt içerisinde sözde özel kuvvetler eğitimi alan K.S'nin, 1993-1999 yılları arasında sözde Botan Sahada takım komutanı olarak görev aldı.

Irak' ın kuzeyi Haftanin-Zap bölgelerinde sözde bölük komutanı olan K.S'nin, 2008 yılında Irak' ın kuzeyinde sözde Metina bölgesinde sözde bölük komutanı oldu.

TERÖRİST İFADESİNDE ADI VAR

2018'de yakalanan Bişenk kod adlı terörist ifadesinde, Mizgin kod adlı K.S'nin örgüte katılan eski İsimlerden olduğunu belirterek Kobani'de tüm akademilerin üzerinde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Burak Doğan