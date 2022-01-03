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İkinci elde kilometre oyunu tam gaz

Vatandaş hem artan fiyatlardan hem kilometre düşürme dolandırıcılığından şikayetçi. Kimileri otomobillerinin değerini artırmak için sayaçlarıyla oynuyor. Fark etmek çok güç.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Ocak 2022 07:15
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İkinci elde kilometre oyunu tam gaz

Dünyada tedarik zinciri pandemiyle birlikte zirve yaptı. Bu durum, birçok üründe olduğu gibi otomotivde de çip kriziyle birleşince, aylarca süren sıfır araç sıralarını gündeme getirdi. Sıfır araçtaki problem ise ikinci el piyasasında dengeleri bozdu. Birçok galerici sıfırdan yüksek fiyatla ikinci el otomobil satmaya başladı. Talep yüksek olunca da dolandırıcılara gün doğdu. Dolandırıcıların bugünlerde en fazla kullandığı yöntem ise 'kilometre düşürme' olarak öne çıktı. "Araç temiz" demek için başvurulan yöntemlerden biri olan bu sahtecilik, ekspertiz yaptırmayan tüketicinin canını yakıyor. Kilometresiyle oynanmış aracı satın alan tüketici, aracını muayeneden geçiremezken, bu ağır kusur sebebiyle satışta da problem yaşıyor. Uzmanlar, ikinci el araç almak isteyenlerin mutlaka TSE 13805 yetki belgesi olan ekspertiz kuruluşlarına, beğendikleri aracın kontrol ettirilmesini öneriyor.

Otomobillerin kilometreleriyle oynanması zaman zaman davalara konu oluyor. Yargıtay 2018'de bu işin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi ve satıcıyı sorumlu tuttu.

ARAÇLARA CHECK-UP ŞART

Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, bir aracın kilometresiyle oynandığını kullanıcının anlamasının imkansız olduğunu belirterek "Maalesef ülkemizde satılan ikinci el araçların yüzde 0,4'ü, yani binde 4'ü kilometresi oynanarak satılıyor" ifadesini kullandı. Kullanıcıların ikinci el araç almadan önce ekspertiz şirketine götürülmesini tavsiye eden Özkök "Dolandırıcılar, kilometresi düşük modeli daha iyi fiyatla satabileceği için bu oyuna başvuruyor. Ancak söz konusu aracın maayenesi sırasında, son muayenedeki kilometreden daha düşük çıkabildiğini de görüyoruz. Bu durumdaki araç muayeneden geçemeyeceği için dolandırıcılar, son muayeneye yakın seviyeye düşürüyor. Kilometre ile oynanıp oynanmadığını da ancak TSE 13805 belgeli kuruluşlara ekspertiz yaptırarak anlayabilirsiniz. Ayrıca bu kuruluşlarda kaporta, boya, değişen parça, lastik ömrü gibi bilgiler de elde edilebilir" dedi. Son çıkan kanun, bu ekspertiz şirketlerinin rapor verdiği araca bir anlamda kefil olma zorunluluğu getirmişti.

ALİ ÇELİK

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