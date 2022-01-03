Milyonların gözü enflasyonda, aralık verileri bugün açıklanacak

Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enf-lasyon farkı da uygulanacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enf-lasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı enflasyon verilerinin ardından belli olacak

TEMMUZ-KASIM ENFLASYONU %10,4

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enf-lasyon farkı ortaya çıkmıştı. Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek. Beklentiler aralık enflasyonunun yüzde 8'in üzerinde çıkması yönünde... Bu tahmin gerçekleşirse 2021'in ikinci 6 aylık enf- lasyonu yüzde 19'u bulacak ve memur yüzde 3 zamma ilave olarak yüzde 16 zam alacak. Memurların 2022-2023 döneminde alacağı zamlar ise toplu sözleşme ile belirlenecek.

ARALIK AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, aralık ayında salatalık, fiyatı yüzde 49,09 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 45,41 ile yaş üzüm, yüzde 42,89 ile elektrikli süpürge, yüzde 39,85 ile çikolata, yüzde 38,30 ile kahve, yüzde 35,94 ile buğday unu ve yüzde 34,27 ile bulaşık makinesi oldu. Geçen ay maç giriş bileti ücreti, yüzde 41,83 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 25,57 ile karnabahar, yüzde 19,26 ile kıvırcık salata, yüzde 13,27 ile pırasa, yüzde 10,70 ile ıspanak ve yüzde 9,42 ile portakal olarak kayıtlara geçti.