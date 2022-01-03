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Almanya 4 bin avroya çalışacak eleman arıyor, iş başvurusu nasıl yapılır?

Almanya'da işsizlik oldukça az olmasına rağmen işçi krizi yaşanıyor. Ülke, bu açığını kapamak için yurt dışından işçi alacak. Almanya'ya gidip çalışanların brüt kazancı 4 bin avro Türk lirası ile 61 bin TL'yi bulacak. Alınacak meslek grupları da belli oldu. Peki, Almanya iş başvurusu nasıl yapılır? Almanya'da asgari ücret ne kadar?

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Ocak 2022 07:55
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Almanya 4 bin avroya çalışacak eleman arıyor, iş başvurusu nasıl yapılır?

Almanya, 1961'deki gibi ekonomik sıçrama yapmak için düğmeye bastı. O yıllarda Türkiye başta olmak üzere işçi ithal eden Almanya, yine benzer bir çalışma başlattı.

Bu yıl 17,6 milyar avro cari fazla veren Almanya, işsizlik oranı da yüzde 3'lere geriledi. Bunun yanı sıra iş piyasasında 1.5 milyonluk dahi oluştu. Çeşitli sektörlerde yaşanan eleman sıkıntısının çözülmesi için de kesenin ağzı açıldı. Peki şartlar ne, aranan meslek grupları neler, başvurular nasıl? diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...

ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ

Ülkeye alınacak meslek grupları ise şöyle:

İlk olarak eğitim ve sağlık sektörüne bir takviye yapılacak. Bu kapsamda, 230 bin yuva eğitmeni ile 300 bin hemşire ve yaşlılar için hasta bakıcı alınacak. Alman yetkililer, bu konuda acil çalışana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

GASTRONOMİ ATAĞI

Almanlar, son dönemleri revaçta olan gastronomide de büyük sıkıntı yaşıyor.

Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin avroyu bulacağı düşünüldüğünde, dünyanın çeşitli yerlerinden Almanya'ya işçi göçü olabileceği düşünülüyor. Otel ve restoran derneği olan Dehoga, bu sektördeki büyük açıktan şikayetçi. Derneğe göre ülke genelindeki restoran ve otel mutfaklarında yüzde 80 boşluk var. Dernek, bir garsonun aylık gelirinin 3 bin avroyu (46 bin TL) geçebileceğini aktarıyor.

ACİL TIR ŞOFÖRÜ LAZIM

Ülkede su tesisatçısı da aranıyor.

Sadece kalifiye eleman değil, hizmet ve nakliye sektöründe de büyük açık var.

En çok aranan işlerin başında iş makinesi operatörü yer alıyor. İngiltere'deki krizin bir benzeri yaşanmaması için de tır şoförlerine ihtiyaç duyuluyor.

BRÜT MAAŞI 60 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Öte yandan, bu meslek gruplarında çalışanların brüt maaşlarının 4 bin avroyu (61 bin TL) bulabileceği düşünülüyor. Bu gelirin önümüzdeki yıl ise daha yukarılara çıkacağı aktarılıyor. Böyle yüksek bir gelir sonrası Almanya'da yeni bir işçi göçü akını yaşanması bekleniyor.

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ALMANYA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Almanya'ya işçi olarak gidebilmek için öncelikle vize almak gerekir. Bunun sonrasında Almanya'ya gidilerek çeşitli iş başvurularına müracaat edilebilir. Ayrıca İŞKUR üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Almanya'da ücretler saatlik olarak hesaplanıyor. Merkel sonrası kurulan hükümet, saatlik asgari ücreti 12 avroya (184 TL) çıkardı. Günde 8 saat çalıştığınızda bu ücret 96 avroya (Bin 470 TL) tekabül ediyor. Hafta sonu 2 gün izin yaptığınızda ve ay 30 gün çektiğinde aylık kazancınız 1.920 avroyu (30 bin TL) buluyor.

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