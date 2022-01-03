Peş peşe gelen zamlarla asgari ücret erimeye başladı

Sözcü'den Saime Başçı'nın haberine göre;

Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanan vatandaş, ekonomik krizin ağır yükü ve faturalar altında ezilirken, 'tarihi oran' olarak açıklanan asgari ücret zamları da yılın son akşamında eridi. Çalışanların büyük beklentiye girdiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50.5'lik asgari ücretteki artıştan hemen sonra başlayan zam yağmuru, maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi. Yılbaşı gecesi açıklanan fiyat artışları, "iktidar, kaşıkla verdiği oranları kepçeyle vatandaşından geri alıyor" yorumlarına neden olurken, 4 bin 253 TL'lik asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca çalışan da bu zamlarla kazandığını faturalara harcayacak.

FATURA VATANDAŞA KESİLDİ

Enflasyon rakamlarına yansımaması için tam yılbaşı gecesi yapılan açıklama ile elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Elektrik dışında konutlarda kullanılan doğalgaza da yüzde 25 oranında zam yapılırken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı. Sanayide yapılan bu zamlarla artan üretim maliyetlerinin gelecek aylarda etiketlere yansıması ile birlikte faturanın yine vatandaşa kesilmesi beklenirken, ekonomideki fahiş fiyatla mücadele planı da fahiş zam yağmuruna döndü.

Dolar düştü benzin fırladı

- 20 Aralık 2021'de dolar kuru tarihi rekoru kırmış ve 18 TL'yi geçmişti. Aynı akşam kamunun piyasaya müdahalesiyle dolar kuru 10 TL seviyelerine kadar gerilemiş ve 12-13 TL bandına oturmuştu. Kurdaki bu gerileme ile hükümet herkese indirim çağrısı yaparken, aynı durumu akaryakıt için uygulamadı. Dolar 18 TL iken benzinin litre fiyatı 11.6 TL idi. Dolar kuru 13 TL civarında işlem görürken de benzinin litre fiyatı 12.91 TL oldu. Benzinde indirim beklenirken, üstüne art arda zamlar yapıldı ve bu zamlar daha önce olduğu gibi eşel mobil sistemden karşılanmadı. Zamlar doğrudan pompa satışa fiyatına yansıtıldı. Motorinin litre fiyatı da 20 Aralık'ta 11.46 TL iken, 3 Ocak itibarıyla bu rakam 12.73 TL oldu. 13 günde benzin ve motorine yapılan zam oranı yüzde 11'i aştı.