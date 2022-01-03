Kabine toplandı: Memur ve emeklilerin gözü 'ek zam' için toplantıda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere bu yılın ilk altı ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

Yerli aşı Turkovac şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.