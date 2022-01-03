Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
Milyonların gözü enflasyonda, aralık verileri bugün açıklanacak
Milyonların gözü enflasyonda, aralık verileri bugün açıklanacak
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Yılın ilk Kabinesi yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Belediye başkanı ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Faturanın yarısı devletten! Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
Bakan Koca uyardı: Omicron için iki metre mesafe yetersiz
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin beklentilerini ne kadar karşılayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
Bakan Koca: Doktor arkadaşımıza saldıran kişi tutuklandı
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'4 kişilik bir ailenin faturası yüzde 73'lük artışla 364 liraya çıkacak'
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiasına Bakanlık harekete geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor

Milyonlarca emekli ve memurun gözü bugün açıklanacak enflasyon oranında. Alınacak enflasyon farkı, bu oranın açıklanmasıyla netliğe kavuşacak. Konu, yeni yılın ilk kabine toplantısında da gündeme gelecek. Öte yandan Türkiye'de artan vakalar da bu toplantıda masaya yatırılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 08:08
Yazdır
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gündemde ise memur ve emekliye ek zam var.

Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da eklenecek. Bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 2021 yılı enflasyon rakamları netlik kazanacak ve memurların alacağı fark da belli olacak.

SENDİKALAR EK ZAM TALEP ETMİŞTİ

Yine İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.

Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. Kabine toplantısında bu talebinde gündeme gelmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının diğer önemli bir başlığı da corona ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Öte yandan Türkiye'de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak masaya yatırılacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
SİHA'ların operasyonlarında hiç sivil kayıp yaşanmaması büyük başarı
SİHA'ların operasyonlarında hiç sivil kayıp yaşanmaması büyük başarı
3 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
3 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
Milli İrade Platformu'ndan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki
Milli İrade Platformu'ndan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den stokçuluk yasası açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den stokçuluk yasası açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi
CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

Bu Habere Tepkiniz

Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Arka Sokaklar 610. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 610. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 610. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 14 Ocak 2022 Cuma akşamı Kanal D'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri