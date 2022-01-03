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Filmdeki terörist rolü hayatını kararttı

Bursa'da trajikomik bir olay yaşandı. Erzurumlu kurye emekçisi Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce "terörist" rolünde figüranlık yaptığı film setinde hatıra fotoğrafı çekti. Yıllar sonra o fotoğrafı internette paylaşan Gümüşgöz'ün hayatı kabusa döndü. Terörist damgası yiyen 26 yaşındaki genç adam hem işinden oldu, hem de parmakla gösterilen birine dönüştü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Hayatım bitmiş gibi hissediyorum. Hiçbir yerde iş bulamaz oldum."

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Ocak 2022 08:26
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Filmdeki terörist rolü hayatını kararttı

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Erzurumlu kurye emekçisi Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak yer aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir "terörist"i canlandıran Gümüşgöz, üzerindeki kamuflaj kostümle set arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

O FOTOĞRAF 5 YIL SONRA BELA OLDU

O fotoğrafın üzerinden 5 yıl geçti, Erzurumlu Vedat hatırasını "Film setinden bir kare" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşmaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., Erzurumlu gencin o fotoğrafını kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi.

KABUS PEŞİNİ BIRAKMADI

"Terörist" damgası yiyen genç adam, derdini anlatamayınca başka bir firmada yine kurye olarak iş başı yaptı. Ancak onu ötekileştiren kabus Gümüşgöz'ün peşini bırakmadı. Kendisine bela olan o fotoğraf, döndü dolaştı yeni göreve başladığı firmanın yetkililerinin eline geçti. Aynı şekilde ikinci işinden de kovulan Erzurumlu Vedat, soluğu savcılıkta aldı.

"ROL GEREĞİ TERÖRİST"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz şikayet dilekçesinde "Şüpheli Murat K. ve Mustafa O. D., Terörle Mücadele Birimi'ne giderek hakkımda şikayette bulunup ifade vermiş, fakat ilgili ekiplerin yapılan incelemesi sonucu, sinema filminde rol almış olduğum bir ana ait rol gereği terörist kılığına girdiğim açıkça anlaşılmış olup, masumiyetim kanıtlanmıştır.

Şüpheliler ikinci kez işten çıkarılmama neden olup, farklı bir işe girdiğim taktirde de tekrar işten atılmama yönelik asılsız iftiralarına devam edeceklerini düşündüğümden bir an önce cezalandırılmalarını talep ediliyorum" ifadelerine yer verdi.

İKİ GÜNLÜK YEVMİYE İÇİN

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Vedat Gümüşgöz "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. 5 yıl önce bir filme çağırdılar, sete giderken rolümü bile bilmiyordum. Teröristi oynayacaksın dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çekmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye "Film setinden bir kare" notuyla paylaştım" dedi.

HAYATIM KARARDI

"İş arkadaşım görmüş, art niyetiyle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış, o da müdürlere atmış.

Pandemi döneminde zar zor bulduğum ikinci işimden de haksız yere kovuldum. 6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok sevem, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı."

BULUT YAMANDAĞ

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