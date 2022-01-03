Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memur maaşları toplu sözleşme veya hakem kurulu kararıyla belirlenmektedir. 2019 yılında yapılan ve 2020 ila 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince, 2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

MEMURLAR İÇİN YÜZDE 22,47 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında yüzde 3,51,

Aralık ayında da enflasyon yüzde 13,58 arttı

Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alabiliyor. Memurlar için yüzde 22,47 enflasyon farkı oluştu.

Enflasyon farkı hesaplama

Enflasyon farkı, yılın ikinci yarısı için oluşan enflasyon oranları kümülatif olarak toplandıktan sonra, çıkan oran toplu sözleşme ile verilen zam oranından çıkarılarak bulunmaktadır.

Enflasyon zammı 2022

Enflasyon zammı 2022 yılı başında maaşlara uygulanacak. Yani Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak olan enflasyon zammı kesinleşti. 2022 yılının ilk yarısı için de memurlar yüzde 5 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulanacağını söylemiştir. Bu halde toplam yüzde 30,5 olacak.

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