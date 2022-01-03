İslam Memiş'in gram altın tahmini: 1450 lira olacak!

Doların 18 lirayı geçtiği dakikalarda "Dolar ve altın çökecek, acınacak hale gelirsiniz" değerlendirmesinde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gram altınla ilgili tahminini açıkladı. İkinci bir dip beklediğini söyledi.

Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1450 lira, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede 'Hani olacaktı' diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" dedi.

'SEN ŞİMDİDEN KAYBETTİN'

Söz konusu tahminine yöneltilen eleştirilere "Hani düşecekti, şimdi 1450 lira diyorsun diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin" yanıtını veren Memiş, "Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. 'ikinci dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" ifadesini kullandı.