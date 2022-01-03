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Mahkemeden ilk karar! Samuray kılıçlı katil Adli Tıp'a sevk edildi

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin açılan davada mahkemede ilk ara kararını oluşturdu. Sanığın tutukluluk halinin devamına dikkat çekici gerekçelerle karar veren mahkeme, akıl sağlığı tartışmalarına da son noktayı koydu. Sanığın daha önce şizofreni tanısının bulunduğunu kaydeden mahkeme, işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitinin gerekli olduğunu belirterek tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Ocak 2022 09:18
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Mahkemeden ilk karar! Samuray kılıçlı katil Adli Tıp'a sevk edildi

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin ilk ara kararını tensip zaptıyla hazırladı. Detaylarına SABAH ulaştı.

KAÇACAĞI ŞÜPHESİ VAR, TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk olarak 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçesinde ise ceza miktarını, dosyadaki delilleri, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gösterdi.

SEGBİS'LE DAVAYA KATILACAK, AVUKAT ATANACAK

Sanık Can Göktuğ Boz'un tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na da yazı yazan mahkeme, iddianamenin kendisine tebliğ edilip varsa toplanmasını istediği delilleri duruşma gününden önce mahkemeye bildirmesini istedi. Ayrıca 28 Şubat 2022 günü ilk celsesi görülecek davada (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) SEGBİS sistemi ile hazır edilmesini kararlaştırdı. Hali hazırda bir avukatı bulunmadığından İstanbul Baro Başkanlığı'na yazı yazılarak yargılandığı suçlar nedeniyle zorunlu avukat ataması yapılmasını istedi.

ACILI AİLE DE ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRECEK

Davaya katılma yetkileri bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da duruşma gününü bildirir yazı yazan mahkeme, Cengiz ailesinin şikayet ve katılma taleplerinin tespiti için ikamet adreslerinin Ankara'da olması sebebiyle oradaki ağır ceza mahkemesine yazı yazılmasını kararlaştırdı. Dosyadaki mağdur ve tanıkların duruşmaya gelmesi yönünde karar da oluşturdu.

MAHKEMEDEN SON NOKTA

Vahim olaya ilişkin görüntülerin de bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın akıl sağlığı ile ilgili de tartışmalara nokta koymak adına bir adım attı. Soruşturma aşamasında Can Göktuğ Boz'un avukatlarının algılama yeteneğinden bahisle gözlem altına alınma talebi olduğunu ve buna ilişkin ilaç kullanım raporu ve raporda ortaya konan şizofreni tanısı bulunduğunu kaydetti.

ADLİ TIP'TAN CEZAİ SORUMLULUK RAPORU

Mahkeme bu nedenle işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitinin gerekli olduğunu belirterek tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi. Evrakların gelmesiyle birlikte kurumca gerekli görülmesi halinde 3 haftayı geçmemek üzere Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altına alınarak cezai sorumluluğunun olup olmadığı noktasında Adli Tıp Kurumu'ndan randevu alınarak rapor istenmesine hükmetti.

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