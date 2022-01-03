Dolar haftaya yükselerek başladı: 13,90 TL

2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz ve emtia piyasası yeni yıla da sert bir giriş yaptı. Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri öncesinde dolar, euro ve altında yükseliş sürüyor.

Dolar 13,90 TL'den, Euro 15,65 TL'den işlem görüyor.

Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımları piyasaları dizginlemiş gibi gözükse de hem dövizde hem de altındaki yükseliş devam ediyor.

Dolar 13,90 TL'den, Euro 15,65 TL'den, Sterlin ise 18,21 TL'den işlem görüyor.