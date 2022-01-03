Afyonkarahisar'da yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 09:47
İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız