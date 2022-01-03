'2022'de 438 çocuk kapasiteli, yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız'

Yanık, yazılı açıklamasında, çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni çocuk evleri siteleri ile çocuk evlerinin bu yılın yatırım programına alındığını belirtti.

Dezavantajlı çocukların korunmasına ve bakımlarının sağlanmasına yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bu yıl farklı illerde 4 çocuk evleri sitesi ve 38 çocuk evi ile 30 kapasiteli 1 çocuk destek merkezinin hizmete gireceğini aktaran Yanık, çocukların korunmasının ve sağlıklı gelişimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Devlet korumasındaki çocuklara sunulan koruma ve bakım hizmetlerinin "aile sıcaklığını" hissettirmek amacıyla son yıllarda aile odaklı yürütüldüğünün altını çizen Yanık, çocuk koruma sisteminin başlangıçtan bu yana dönüşüm geçirdiğini, birçok çocuğun bir arada yaşadığı koğuş tipi yapılar yerine "ev tipi" hizmet modeline geçildiğini anımsattı.

Devlet korumasına alınan çocuklara çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde hizmet sunulduğunu kaydeden Yanık, çocuk evlerinin 0-18 yaş aralığındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı hizmet birimleri olduğunu, ülke genelindeki 1193 çocuk evinde toplam 5 bin 653 çocuğa hizmet verildiğini dile getirdi.

Çocuk evleri sitelerinin bir yerleşkede birden fazla ev tipi sosyal hizmet birimi olarak yapılandırıldığına işaret eden Yanık, halen 112 çocuk evleri sitesinde toplam 6 bin 153 çocuğun hizmet aldığına dikkati çekti.

- ÇODEM'de çocuklara psikososyal destek veriliyor

Bakan Yanık, çocuk destek merkezlerinde (ÇODEM) ise suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklara psikososyal destek hizmeti verildiğini, bu yapıların da ev tipi sosyal hizmet kuruluşları olarak faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Ülke genelinde 66 ÇODEM'de toplam 1421 çocuğa destek sunulduğunu, Çocuk Koruma Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yatırım programında yeni çocuk evleri inşasının planlandığının bilgisini veren Yanık, şöyle devam etti:

"Ordu'da 30 kapasiteli 1 Çocuk Destek Merkezimizi, Aksaray, Şanlıurfa ve Hatay'da 50'şer, İzmir'de de 60 kapasiteli çocuk evleri sitemizi, ayrıca 38 çocuk evimizi hizmete sunacağız. Böylece 2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli, yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız. Çocuklarımızın kendilerini aile ortamında hissedecekleri kuruluşlarımızda uzman personelimizle onlara kucak açıyoruz. Koruma ve bakım hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle onların hayata sağlıklı şekilde hazırlanabilmeleri için çalışıyoruz."