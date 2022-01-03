Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası tepki yağdırdı!

TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen'den sonra Kamu-Sen de ek zam istedi
Memur-Sen'den sonra Kamu-Sen de ek zam istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık enflasyonunda
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
Faturalarda son durum: Aylık 1.000 TL'ye fırladı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Buğdayda sarı alarm: Fiyatı son 10 yılın zirvesinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası tepki yağdırdı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak " Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2022 11:31
Yazdır
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası tepki yağdırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamları sonrası TÜİK'ten randevu istemiş ancak alamamıştı bunun üzerine TÜİK binasına gitmişti. TÜİK binasına da alınmayan Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

Kılıçdaroğlu metal işçilerine yapılması teklif edilen yüzde 17 zamma da tepki göstererek "TÜİK'ten beter teklifinizi not ettik" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi:

TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'küçük yaşta Kur'an eğitimi' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'küçük yaşta Kur'an eğitimi' açıklaması
CHP'de kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verilecek
CHP'de kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verilecek
'Projelerimizin hepsini 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız'
'Projelerimizin hepsini 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız'
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! ... Kabine toplanıyor
SİHA'ların operasyonlarında hiç sivil kayıp yaşanmaması büyük başarı
SİHA'ların operasyonlarında hiç sivil kayıp yaşanmaması büyük başarı
3 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
3 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
'2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz'
'2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz'
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2021 yılı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz''
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri