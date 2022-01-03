Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in enflasyonu açıklaması sonrası tepki yağdırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamları sonrası TÜİK'ten randevu istemiş ancak alamamıştı bunun üzerine TÜİK binasına gitmişti. TÜİK binasına da alınmayan Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

Kılıçdaroğlu metal işçilerine yapılması teklif edilen yüzde 17 zamma da tepki göstererek "TÜİK'ten beter teklifinizi not ettik" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi:

TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.