Bankacılık ürün ve hizmet ücretleri işlemlerine zam yapıldı

TBB açıklamasında göre, "Sitede, bireysel ücretler sekmesi altında, çek ve senetler ile menkul kıymet işlemlerine ilişkin ücret ve komisyon bilgilerine de karşılaştırılabilir formatta 31 Aralık 2021 itibarıyla yer verilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.