Aralık 2021'de fiyatı en fazla artan ürün 'yazım ve çizim kağıtları' oldu
Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi.
Aralık 2021'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı.
En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2021'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Yazım ve Çizim Kağıtları
|64,48
|Patlıcan
|59,00
|Salatalık
|49,76
|Buğday Unu
|44,08
|Margarin
|43,87
|Otomobil (Benzinli)
|38,39
|Otomobil (Dizel)
|35,49
|Oyun Konsolu
|35,07
|Elektrikli Süpürge
|33,64
|Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi)
|32,54
|Ankastre Mikrodalga Fırın
|30,10
|Tahin Helvası
|29,07
|Mücevher (Altın)
|28,52
|Patates
|28,38
|Hazır Sütlü Tatlılar
|28,25
|Kombi
|28,07
|Yoğurt
|27,82
|Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve İşçilik)
|27,45
|Kahve
|27,27
|Süt
|25,68
Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|İnternet Ücreti
|1,02
|Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta
|0,87
|Telefon Görüşme Ücreti
|0,13
|Bira
|-0,12
|Dondurma
|-0,38
|Rakı
|-0,39
|Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti
|-0,42
|Havuç
|-0,62
|Pırasa
|-2,21
|Kabak
|-3,63
|Kivi
|-4,39
|Ispanak
|-4,53
|Domates
|-4,88
|Kırmızı Lahana
|-4,91
|Limon
|-5,62
|Ayva
|-7,33
|Kırmızı Turp
|-8,02
|Kıvırcık
|-10,27
|Portakal
|-16,32
|Karnabahar
|-29,47