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MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı

Bakan Mahmut Özer: Bugün ocak ayına ait destek paketini yayımladık, tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 11:45
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MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz sunulan yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim kararlılıkla sürdürülürken öğrenci ve öğretmenlere çeşitli kaynaklarla destek olmak amacıyla ekim ayından bu yana her ayın ilk haftasında yardımcı kaynak paketi paylaşılıyor. Paketlerin ocak ayına ait dördüncüsü erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan ocak ayı yardımcı kaynak destek paketine "http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor. Kaynak paket, basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Ocak ayı destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 9 bin soruluk yardımcı kaynak yer aldı. Böylece 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 32 bine ulaştı. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilerine 850 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasiküllerini yayımladı. Bu sorular 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere sunuldu.

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 5 Haziran 2022'de yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik hazırlıklarına destek için ocak ayı örnek soru kitapçığı da pakette yer aldı.

- YKS'ye yönelik 1750 çalışma sorusu

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için Tekrar Testlerinin 8'incisi de yardımcı kaynak destek paketinde yerini aldı. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan 8. Tekrar Testlerinde 750 soru bulunuyor. 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1750 soru bulunuyor. Ayrıca 4250 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez elektronik ortamda yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.

Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler, öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.

Ocak ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

- "Uygulamaya 2022'de de devam ediyoruz"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'den bu yana yüz yüze eğitimi başarılı bir şekilde devam ettirirken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırladıklarını hatırlattı.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini 2021 yılında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yayımlamıştık. Bu uygulamaya 2022 yılında da devam ediyoruz. Bugün ocak ayına ait destek paketini yayımladık, tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Şu ana kadar 23,5 milyona yakın yardımcı kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

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