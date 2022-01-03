Memur-Sen'den sonra Kamu-Sen de ek zam istedi

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamı, bugün TÜİK tarafından aylık %13,58, yıllık ise %36,08 olarak açıklandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından enflasyon oranına ek olarak memurlara zam yapılması çağırısında bulundu. Resmi twitter hesabından açıklama yapan Geylan şu ifadeleri kullandı:

"%36,08'lik enflasyon, Türkiye Kamu Sen'in geçmiş bir yıl için tespit ettiği gelir kaybının tescilidir.

Hükümet,kayıpların telafisi için EK ZAM ödemesini daha fazla öteleyemez! Ayrıca iktidar,kamu çalışanlarının alım gücünün artırılması için de 2022'de %3 REFAH PAYINI vermelidir."