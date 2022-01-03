Jandarma 2021'de 4 bin 781 siteye erişim engeli getirilmesini sağladı
Denizli'de jandarmanın yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçen yıl çeşitli nedenlerle 4 bin 781 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 12:56
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021'de terör örgütü propagandası yapılan 75, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75, uyuşturucuyu özendirdiği belirtilen 67, müstehcen içeriğe sahip 1419, oltalama içerikli yayın yapan 145 olmak üzere 4 bin 781 internet sitesi belirledi.
Yapılan çalışmalar kapsamında bu sitelere erişim engellendi.
Ayrıca siber suç olaylarına ilişkin 116 şüpheliye yasal işlem yapıldı ve olayların yüzde 91'i aydınlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız