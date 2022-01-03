Aralık ayında en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 milyar 274 milyon dolara, ithalat da yüzde 29,15 artışla 28 milyar 912 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının Aralık 2021 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat, geçen yılın aralık ayında, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 milyar 274 milyon dolara çıktı. Böylece, en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat Aralık 2021'de yüzde 29,15 yükselişle 28 milyar 912 milyon dolara yükseldi.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 27,25 artışla 51 milyar 186 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 45,89 arttı ve 6 milyar 638 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,6 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 11 milyar 228 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 8 milyar 205 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 683 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Aralık 2021'de en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 595 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 919 milyon dolarla "kazanlar, makineler", 1 milyar 774 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 518 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 336 milyon dolarla İngiltere geldi.

- İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 22 milyar 893 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 824 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", 2 milyar 157 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Aralık 2021'de en çok ithalat yapılan fasıl, 6 milyar 978 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 3 milyar 221 milyon dolarla "kazanlar, makineler", 2 milyar 817 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 3 milyar 156 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 91 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya takip etti.

- Son 12 aylık ihracat 225 milyar doları geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 23,61 artışla 271 milyar 355 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 27,64 yükselişle 496 milyar 723 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,1 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret açığı yüzde 7,8 azalışla 45 milyar 987 milyon dolara geriledi.

- Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat geçen ay yıllık bazda yüzde 25,13 artarak 21 milyar 166 milyon dolara, ithalat yüzde 29,52 yükselişle 27 milyar 251 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 47,49 artarak 6 milyar 85 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 27,56 artışla 48 milyar 417 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 oldu.

Gümrük idarelerince Aralık 2021'de tahsil edilen vergiler, 52 milyar 229 milyon lira olarak hesaplandı.

- Şirket verileri

Geçen ay itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 988 bin 704, ticari işletme sayısı 655 bin 553, şube sayısı 229 bin 496, anonim şirket sayısı 163 bin 433, kooperatif sayısı 29 bin 940, kolektif şirket sayısı 10 bin 732 ve komandit şirket sayısı 1915 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 79 bin 773, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 215 bin 460 olarak kayıtlara geçti.