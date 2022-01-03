Muvazzaf Subay Temini ön başvuru sonuçları açıklandı

Hala yeğen memurluktan istifa edip bu işe girdi!

Mardin'de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor. Kehribar tespih ve takı satışları Mardin'de ön plana çıktı. Getirisi iyi olan bu meslek sevenleri tarafından aşkla icra ediliyor. Kehribar aşkı, hala ve yeğene memurluktan istifa getirdi. Mezat ve dükkanda yaptıkları satışlarla birlikte bir memur maaşının 2 katını kazanıyor. Dolarla yapılan satışlar nedeniyle de dört aydır kehribar piyasası durgunluk yaşıyor.