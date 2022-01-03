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Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı

Adana'da, 5 aylık hamile olan kadının düşük nedeniyle öldüğü sanılan bebeği, babanın cenaze öncesinde ağlamasını duyması sayesinde yaşadığı anlaşılarak tedaviye alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 21:46
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Alınan bilgiye göre, 5 aylık hamile Melek Sert (32), şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesine başvurdu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sert, rahatsızlığının devam etmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı.

Hastane görevlileri, dün öğle saatlerinde aradıkları baba Hasan Sert'e (34) eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklığındaki Herekli Mahalle Mezarlığına yaklaştığı sırada ağlama sesi duydu.

Bebeğin ağladığını fark eden Sert, durumu 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

- "Ağlama sesini duyunca yine inanamadım, besmele çektim"

Baba Sert, gazetecilere, öldüğünü sandığı bebeği için mezar yerinin kazıldığını belirterek, "Bebeğimi ölüm raporuyla aldım, kefenliydi. Defin için köye giderken ağlama sesi geldi. Önce inanamadım. Tekrar ağlama sesini duyunca yine inanamadım, besmele çektim. Üçüncü kez ses duyunca kefeni açtım. Baktığımda çocuğun kalp atışı vardı, yaşıyordu. Sağlık ekiplerini aradım." dedi.

Tedavisine dün başlanan bebeğinin kan değerlerinin düşük olduğunu ancak bugün durumunun iyileştiğini belirten Sert, olayda kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Anne Melek Sert ise zor günler geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanede sabah saatlerinde uyandığımda sancılarım şiddetlendi. Bebek ciddi şekilde hareket ediyordu. Birden doğumum başladı. Bebeği hemşire aldı, ben de bir şey soramadım. Direkt eşimi aradım ve düşük yaptığımı, bebeğin durumunu sormadığımı söyledim. Hastaneye gelen eşime bebeğin öldüğünü söylediler. Ben de kocama 'Hazırlayıp gömelim bir mezarı olsun çocuğumuz' dedim. O da giderken çocuğun yaşadığını fark etti. Kocamın konuştuğu hemşire 'Hayır öyle bir şey imkansız 2 saatten fazla yaşayamaz' dedi. Ancak çok şükür hayatta, inşallah da hayatta kalacak, yaşayacak. Allaha güveniyoruz, evimizde bekliyoruz."

Hastanede kendisiyle yeteri kadar ilgilenilmediğini iddia eden Sert, suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

- Soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ihmali olanların tespiti için kolluğa talimat verildiği belirtildi.

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