İtfaiye eri Betül'e Antalyalılardan tam not

Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki tramvay hattında bulunan gişede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Gişeden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, 1,5 saatin ardından tramvayın altyapısında başladığı belirtilen yangını söndürdü. Yangını söndürmek için çabalayan itfaiye eri Betül Erdal ise çevrede toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Erdal'ın yüzü ise söndürme çalışmaları sırasında is nedeniyle simsiyah oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.