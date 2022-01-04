Özel güvenlik ve koruma mezunları hakkında önemli uyarı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, özel güvenlik ve koruma programından mezun olanlara ön önemli bir uyarı yaptı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ocak 2022 00:02
İçişleri Bakanlığı tarafından YÖK'e yapılan bilgilendirmeye göre, "Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik"te belirlenen dersleri eksik alan Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunlarının kimlik kartı alımında olumsuz durumla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunmuştur.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız