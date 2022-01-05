Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı birimlerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlanı incelediğimizde; Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Sosyal Hizmet veya Halkla İlişkiler Tanıtım bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak." şartı aranmıştır.

Daha önceki yazılarımızda müteaddit defa belirttiğimiz üzere Sivil Savunma ve İtfaiyecilik gibi YÖK tarafından ALES'ten muaf olarak belirlenen programlara başvuracak kişilerin merkezi sınav olan ALES'ten muaf olarak başvurabilmeleri için ilgili alanda (sivil savunma ve itfaiyecilik) en az 2 (iki) mesleki deneyiminin bulunması şarttır.

Nitekim, Yükseköğretim Kurulunun ALES'ten muaf olarak belirlediği programlarla ilgili Kararında da bu durum açıkça belirtilmiştir. Ancak, bazı üniversiteler bu programlara alınacak her kişinin ALES'ten muaf olduğu gibi yoruma giderek hatalı işlemlere devam etmektedir. İlgili ilana başvuracak kişilerin herhangi bir mesleki tecrübeleri olacağına dair şart yer almasa bile ALES'ten muaf oldukları yazılmıştır. Bu hatalı bir karardır ve ileride doğabilecek muhtemel sorunlar öncesi kesinlikle düzeltilmesi gerekir.

Bir ikincisi ise Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında ilan edilen kadroda belirlenen bölüm şartlarıdır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı bu kadro ilanında son derece uygun olmakla birlikte diğer aranan iki bölümün (Sosyal Hizmet ve Halkla İlişkiler Tanıtım) bu programda nasıl bir mesleki katkıda bulunacağı ve hangi tecrübelerini (?) aktaracağı şüphelidir!

Bu çerçevede, adayların ilan nihai değerlendirme puanlarının ondalık rakamlarla oluşan farkla yarıştığı bu dönemde söz konusu muafiyet amacına hizmet etmeksizin yıl sonu kargaşasında sunulan kişiye özel alımın bilinçsiz dışa vurumu olan bu ilanın henüz süresi devam etmekte iken gerek ALES puan durumu gerek ilan özel şartı bakımından ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.