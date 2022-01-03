Bodrum'da köpeklerin zehirlendiği iddiasına soruşturma

Gümüşlük Mahallesi'nde zehirlendiği iddia edilen bir köpek Turgutreis Bakımevi'ne tedavi altına alınırken, 2 köpeğin daha ölüsünün bulunduğu bölgede jandarma ve zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ölen hayvanlarla ilgili olarak çok yönlü adli soruşturma başlatılmıştır. Can dostlarımızla bu dünyayı daha adil paylaşmak zorunda olduğumuzun bilinci ile daha öncede olduğu gibi onlara yapılan her türlü eziyet, işkence ve ölümlerine ilişkin olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti bakımından tüm adli imkanların seferber edildiğini, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.