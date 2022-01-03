Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.25'te toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Memur zammı yüzde 30,5 oldu

Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkarttık.

Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.