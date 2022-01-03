En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere değinerek emeklilerin beklediği müjdeyi açıkladı.

"Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan artış ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi geldik emeklilerimize, bugün ağırlıklı olarak o bekleniyor. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Bugün burada bir kez daha Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attığımız tarihi adımları yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz. Yarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla, cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız. Geçmişte bu tür kritik dönemlerde ihtiyacı olan atılımları tak parti faşizminin çarpık uygulamalarıyla, darbelerle, vesayetin oyunlarıyla, siyasi istikrarsızlıkla, terörle ve daha pek çok tuzakla kaçırmış bir ülkeyiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tablo ile karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz."