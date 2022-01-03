TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

24 HDP'li, 1 CHP'li, 1 TİP'li, 1 DBP'li, 1 bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tezkereler, Meclis Başkanlığına sunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 20:17
Yazdır
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası, Meclis Başkanlığına sunuldu.

24 HDP'li, 1 CHP'li, 1 TİP'li, 1 DBP'li, 1 bağımsız milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Buldan'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP İstanbul milletvekilleri Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya, Oya Ersoy ve Hüda Kaya, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer, Semra Güzel ve Garo Paylan, HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Ağrı milletvekilleri Abdullah Koç ve Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç."

Gelen fezlekeler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz'ın ikişer dosyası bulunurken, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Tayip Temel'in üç dosyası bulunuyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı
Partisinden uyarı cezası alan Özcan'dan, CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı uyarısı
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Yolunu kesen iş kadını Suudi Arabistan'ı sordu, Erdoğan Şubatta gidiyorum dedi
Yolunu kesen iş kadını Suudi Arabistan'ı sordu, Erdoğan Şubatta gidiyorum dedi
Millet İttifakı, bölgesel anketlerle halkın nabzını tutacak
Millet İttifakı, bölgesel anketlerle halkın nabzını tutacak
CHP Tanju Özcan ve Alim Karaca için kararını verdi
CHP Tanju Özcan ve Alim Karaca için kararını verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'küçük yaşta Kur'an eğitimi' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'küçük yaşta Kur'an eğitimi' açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?
Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı
Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı program sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri