Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 21:49
Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, Yavuzlar mevkisinde yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.
Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise Vakfıkebir ve Akçaabat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız