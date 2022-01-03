Sahil Güvenlik: 'Kardak gerginliği' haberleri uydurmadır

Bir gazetenin internet sitesinde ''Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği' ve 'Yılın son günü Kardak'ta gerginlik yarattılar' başlıklı haberler yer aldı.

Söz konusu haberde, 'Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı' şeklinde bazı ifadeler yer aldı.

Ayrıca yaşanan gerginlikle ilgili olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlandı.

"Maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, haberlerle ilgili şunlara yer verildi:

"Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta. İki ülke kamuoyu nezdinde gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir. Yayınlanan bahse konu haberde yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haber, gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır."