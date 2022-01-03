Bakan Koca, omicron'a karşı 'Ne Yapmalıyız?' uyarısında bulundu
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Omicron varyant'ına karşı uyarılarda bulundu.
- "Sosyal mesafeyi Omicron'a göre ayarlayın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirilmemesi ve maskenin koruyacak şekilde takılması gerektiğini belirtti.
Koca, "Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.
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NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız. pic.twitter.com/z78TjaG8NDDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2022