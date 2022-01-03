Samsun Valiliğinden 'rüşvet operasyonu' açıklaması
Samsun Valiliği, "Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ocak 2022 23:15
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ocak tarihinde basın yayın organlarında 'Habur Sınır Kapısı ve 3 İlde Rüşvet Operasyonu' başlıkla çıkan haberlerde operasyon yapılan iller arasında Samsun ilimizin de bulunduğu belirtilmiş, ancak Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzde ve bölge müdürlüğümüze yaptığı bağlı birimlerde görevli herhangi bir personelin operasyonla ilgisi olmayıp gözaltına alınan personelimiz de bulunmamaktadır" denildi.Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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