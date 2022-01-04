Grip Kovid'i geçti: Son 2 yıldır böylesi görülmedi

40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Meteoroloji'den 'kar erimesi ve çığ riski' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'kar erimesi ve çığ riski' uyarısı - Haritalı
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Grip Kovid'i geçti: Son 2 yıldır böylesi görülmedi

Kış koşullarının etkisi ve maske kullanımının azalması nedeniyle koronavirüs ile birlikte grip vakaları da artıyor. Önceki gün acil servise 4 bin 500'e yakın kişi başvururken, Prof. Başar Cander, hastanelerde kuyruklar oluştuğunu söyledi. Cander, "Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgası görmemiştik. Grip vakaları Kovid-19'dan daha fazla" dedi

Eklenme : 04 Ocak 2022 07:08
Yazdır
Grip Kovid'i geçti: Son 2 yıldır böylesi görülmedi

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19 ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500'e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.

Kovid-19 tedbirlerini hatırlatan Cander, "Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Kovid-19 hem de İnfluenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

'KOVİD Mİ OLDUM' ŞÜPHESİ

Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte."

Grip vakalarının Kovid-19 ile aynı belirtileri taşıdığına işaret eden Prof. Cander, "Dolayısıyla vatandaşlar 'Virüse mi yakalandım' endişesiyle hastaneye koşuyor. Semptomlara bakıldığında önceki dönemde PCR testleri pozitif gelirken şu an aynı belirtiler var ama testler negatif. Yani grip vakaları, Kovid-19'dan daha fazla." şeklinde konuştu.

PCR kuyruğuna sağlam giren hasta çıkar

Prof. Dr. Başar Cander, iki yıllık mücadelenin verdiği yorgunluğa işaret ederek hastane yöneticilerinin oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem almadığını kaydetti. Cander, "İnsanlar ilk önce kayıt kuyruğunda bekliyor, sonra muayene oluyor. Kovid şüphesiyle yeniden kuyruğa girip son olarak da PCR kuyruğuna giriyor. Bu süreci farklı bir model geliştirerek atlatmamız gerekiyor." dedi.

Aybike Eroğlu

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı
Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı
Omicron varyantı çocukları daha fazla etkiliyor
Omicron varyantı çocukları daha fazla etkiliyor
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Turkovac ekibi Omicron'a odaklandı
Turkovac ekibi Omicron'a odaklandı
Meteoroloji'den 'kar erimesi ve çığ riski' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'kar erimesi ve çığ riski' uyarısı - Haritalı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?
Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı
Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı program sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.