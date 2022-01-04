Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı

Yalan haber ve bilgi kirliliği salgını olarak özetlenen "infodemi" had safhaya ulaştı. Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, geçtiğimiz 2021 yılında infodemide yüzde 40'ın üzerinde artış olduğunu açıkladı.

İstatistiksel olarak bakıldığında dezenformasyonun en yaygın gerçekleştiği mecranın sosyal medya dünyası olduğunu aktaran Doğanay, şunları kaydetti:

YALAN GERÇEKTEN HIZLI YAYILIYOR

"Google Trends'teki arama istatistiklerine göre; yalan haber, gerçek dışı bilgi ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan alınan terimlerin aranması yüzde 34,3 arttı. Bu oran küçük bir artış gibi görünse de devasa bir bilgi kirliliği akışı üzerinden değerlendirilirse, oldukça yüksek olduğu anlaşılacaktır. Bu artışın 2021 yılında yüzde 40'ın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu açıdan infodemi, dünya genelinde son 1 yılda yüksek seviyede salgın hale gelmiştir."

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dezenformasyonun vatandaşlar üzerinde sosyal ve psikolojik tahribata neden olabildiğini ifade eden Doğanay, "Özellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen dezenformasyon terör faaliyeti olarak nitelendirilebilir" dedi. Doğanay, çalışmaların sürdüğü "yeni sosyal medya düzenlemesi" ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İnternet ortamını sokaklara benzeten Doğanay, şöyle konuştu:

MUTLAKA KONTROL ALTINA ALINMALI

"Nasıl ki sokaklarda yürürken, evlerde yaşarken güvende olmamız için kolluk ve adli birimler gerekli tedbirleri alıyorsa; sosyal medya ve internette dolaşırken de vatandaşların güven ve huzuru için devletimiz diğer birçok ülke gibi tedbir amaçlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Örgütlü ve belli bir amaca yönelik yalan haber ve dezenformasyon kontrol altına alınmalıdır."

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